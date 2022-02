"Spotify a décidé de supprimer les podcasts et a bloqué le compte ERFM (la radio en ligne d’Egalité et Réconciliation, groupe politique cofondé par Alain Soral, NDLR) de sa plateforme en raison du non-respect de sa politique de contenu”, a indiqué Spotify France durant la journée de mercredi alors que la plateforme de musique suédoise fait face à d'importantes critiques au sujet de sa modération, notamment de la part du chanteur Neil Young qui a pris la tête d'un mouvement demandant purement et simplement aux artistes de boycotter Spotify. Ce dernier reproche au géant du streaming d’accueillir le podcast du très populaire mais controversé animateur américain Joe Rogan.

Dans sa politique de modération, Spotify dit notamment proscrire les contenus “incitant à la violence ou à la haine”, ou encore ceux qui promeuvent “des informations médicales dangereuses, fausses ou trompeuses”.

Pour tenter d’éteindre l’incendie, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a annoncé l’introduction, dans tous ses podcasts évoquant le Covid, de liens qui guideront les utilisateurs vers des informations factuelles et scientifiquement sourcées.

En France, Alain Soral a déjà été condamné à une vingtaine de reprises, en grande partie pour des infractions de provocation à la haine, diffamation et injure antisémite. Début février, le spécialiste du conspirationnisme Tristan Mendès-France avait interpellé, sur Twitter, Spotify et d’autres plateformes de podcast en leur reprochant d’héberger les médias d’Alain Soral.

Sur son site, Égalité et Réconciliation, Alain Soral a qualifié son éviction de Spotify de “justice sioniste expéditive”, en dénonçant une “censure”.