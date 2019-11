Divers Dyslexique dans l’enfance, l’auteur et comédien est aujourd’hui amoureux des mots.

Parce que choisir, c’est renoncer et qu’il n’est pas homme à s’y laisser contraindre, Stéphane De Groodt ne dédicace pas son livre à une ou deux personnes mais à quatre-vingt. Ses proches, bien sûr - enfants, parents, etc. - et puis tous les autres, ceux qui ont fait de lui ce qu’il est aujourd’hui. Claude Lelouch, Jean-Louis Trintignant, les "poilus, héros de la Grande guerre et de la page 14" et "Aux glabres aussi, héros méconnus dont on ne parle guère". Que voulez-vous, on ne se refait pas : quand la musique et la poésie des mots soulignent un propos, l’auteur Stéphane De Groodt s’en délecte comme un môme. Et l’on dérive avec lui dans un univers bien plus intime que le laissent penser les premières pages de L’Ivre des mots, ouvrage déroutant mais infiniment attachant.