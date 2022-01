L'animateur de "Recherche appartement ou maison" a été victime d'un cambriolage. Alors qu'il rentrait chez lui après le tournage d'une émission, le célèbre agent immobilier a constaté les dégâts. Son appartement a été complètement saccagé par le passage de cambrioleurs.

Une mésaventure qu'il a partagé sur son compte Instagram, où il a publié plusieurs images des dégâts en story : "Retour agréable après une émission. Appartement cambriolé. Merci la vie", a-t-il posté en montrant la police récupérer les empreintes digitales dans son appartement. Il a ensuite dévoilé l'état de sa porte d'entrée et conclu avec un "Voilà, les empreintes sont prises, les dépositions sont faites. On repart à zéro, joyeux 2022", auprès de deux agents de polices.

Visiblement touché, l'animateur a repartagé sur l'événement ce dimanche. "Les boules, les boules, les boules. Forcément je suis triste au fond et je découvrirai jours après jours l’étendue de ce qu’il me manque (Aller me voler jusqu’à mon rasoir électrique chapeau bas)", écrit-il dans un nouveau post Instagram.

"Il y a plus grave, ce n’est que du matériel mais ça reste compliqué et violent comme événement. Personne n’a rien entendu évidemment", essaye-t-il ensuite de relativiser. "Je reste en bonne santé, mes proches aussi et je continuerai de sourire encore et encore. Aucune peur ne viendra couper ma route. Secouons la vie pour ne pas qu’elle nous ronge, secouons la vie pour ne pas qu’elle nous coûte", a t-il conclu avec philosophie.