L’affaire Stéphane Rosenblatt s’est terminée par un accord à l’amiable.

Si le verdict du procès intenté par Stéphane Rosenblatt contre RTL est passé sous les radars, c’est probablement en raison du Covid qui a rendu le greffe inaccessible. En effet, l’éviction du directeur de la télévision de RTL avait fait grand bruit.

Contacté, l’intéressé s’est refusé de commenter quoi que ce soit. Tout juste a-t-il précisé qu’il n’y a plus de contentieux entre lui et son ex-employeur. "La page est tournée. On s’est remercié mutuellement, il n’y a plus aucune action en cours devant les tribunaux." Selon nos informations, l’affaire s’est achevée par un accord à l’amiable entre les deux parties, conclu le 23 décembre...