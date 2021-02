Nous sommes à Bruxelles, dans un ancien moulin transformé en un espace de coworking - Seed Factory -, situé à Auderghem. Parmi les dizaines de personnes qui travaillent habituellement dans cet endroit, un studio d’enregistrement inédit dans la région vient de s’installer. Écrans géants (avec possibilité de chats ou de sondages), table de montage, régie, green key, caméra robotisée à 360 degrés, plateau télé et croix au sol pour le placement face caméra : tout y est. "Il y a vraiment une forte demande dans le streaming et encore plus depuis le début de la crise sanitaire, nous confie Nicolas Lobet, photographe et co-fondateur de Stream it studio. Mais ce qui est offert aujourd’hui sur le marché est très coûteux pour des PME ou des particuliers. On a donc essayé de développer une solution moins chère qui permet à ces sociétés-là, vu le contexte actuel, de continuer à bien communiquer."