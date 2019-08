Erwin Lapraille, le directeur des radios de RTL, l’a annoncé : il entend conforter la 4e place de Bel RTL dans les sondages d’audience et surtout faire mieux. Pourtant, excepté l’arrivée de Michael Miraglia en lieu et place de Michael Pachen dans Tout peut arriver, il n’y a qu’une seule grande nouveauté dans les grilles de la station et elle concerne les soirées. Dès la semaine prochaine, du lundi au vendredi, de 20 h à 23 h, elles seront musicales avec Tout pour la musique qu’animera la nouvelle venue : Dorothée Moore, ex-Pure. Un transfert de la RTBF vers RTL, c’est suffisamment rare ces derniers temps pour être souligné.

Qui se cache derrière le prénom Dorothée ?

"À la base, je suis ingénieure du son. J’ai fait mes armes en animation radio depuis 2015 sur Pure (RTBF) où j’ai assuré les week-ends pendant quatre ans. J’étais technicienne et on m’a permis de passer derrière le micro."

La musique, c’est votre truc ?

"C’est tout pour moi, un fil conducteur tout au long de ma vie. Petite, on se levait et on se couchait en chanson. Je me suis aussi lancée dans la musique en choisissant la batterie que j’ai pratiquée dans des groupes. C’est ce qui m’a conduit au métier d’ingé son et, tout naturellement, j’ai ensuite eu envie de partager cette passion avec les autres, à travers ce fameux micro."

Vous en pincez aussi pour le fitness, non ?

"Je suis une hyperactive. J’ai découvert une discipline qui mélange la batterie, la musique et le fitness : le pound fitness. Pound pour le poids que l’on va perdre à coups de baguettes sur le meilleur de la musique. C’est un mix de fitness et de percussions qui fait oublier l’effort, car on se concentre pour jouer tous ensemble. Le pound fitness permet d’augmenter la musicalité, la coordination des gestes."