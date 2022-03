Humoriste est un métier exigeant. Il demande beaucoup de temps et surtout une créativité et une originalité de tous les instants. Pour trouver la vanne qui tue, le bon mot qui fait tout ou la situation qui décoincera le plus réfractaire des spectateurs, ceux-ci sont souvent épaulés par des auteurs ou coauteurs. Dans l’ombre, loin des projecteurs de la scène, ils travaillent le fond et la forme de leur spectacle.

Thierry Colard est de ceux-là. Éducateur à l’Institut Saint-Joseph Ciney, il est également coauteur des spectacles de GuiHome et de Nicolas Lacroix (tout deux présents à Namur pour le festival Namur is a joke créé par GuiHome et qui se tient jusqu'à ce dimanche 26 mars). Un homme passionné par les planches et l’humour. “De base, je suis instituteur maternel. Mais depuis que je suis petit, je suis amoureux du théâtre. J’ai très tôt réalisé des stages d’acteurs, mais je me suis vite intéressé à l’écriture, explique le Cinacien.