Avant que l'ancienne Miss Belgique n'ajoute que "mais comme vous vous en doutez avec ce confinement, tout est un peu mis en pause. Puisqu'on ne sait pas tourner et faire ce qu'on avait prévu. On s'est posé beaucoup de questions et puis on s'est dit qu'on avait tourné quelque chose dont on était content. Donc on va diffuser et on verra ce que cela va donner!"

Premier épisode: Julie Taton contre la brigade des stups belge

"Sur papier, je me dis que ça va être drôle", glisse-t-elle dans sa vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube Taton TV . Avec Olivier Van Hoofstadt en invité (le réalisateur de Lucky et Dikkenek), Julie Taton nous emmène à la poilice fédérale de Bruxelles. Objectif? Parler du film Lucky -le pitch étant le vol d'un chien de la brigade des stupéfiants- en testant de manière grandeur nature l'attaque d'un chien de policier.

Dans sa vidéo de neuf minutes où elle interviewe notamment Olivier Van Hoofstadt derrière les barreaux d'une prison, Julie Taton réalise en effet une vidéo éducative, drôle et se jette elle-même à l'eau en enfilant la camisole de force pour se protéger des chiens entrainés à mettre des criminels par terre. On vous laisse deviner si l'ex-animatrice de RTL-TVI -très apeurée par la bête, est restée debout (ou non) durant la prise.

Bref, quelques mois après avoir quitté RTL , Julie Taton aura-t-elle flairé le bon coup pour ce premier épisode de sa chaîne TV? A vous de juger.