À 12 ans, Alexia impressionne. La voix est assurée et elle fait preuve d’une formidable maturité pour une enfant. Et pour cause, ce qu’elle a traversé forge le caractère. Ses 10 ans, elle les a passés à l’hôpital, atteinte d’un sarcome d’Ewing, une forme rare de cancer des os. "J’étais triste et pas contente parce que je n’allais plus à l’école et je ne voyais plus mes copines. Les journées étaient longues à part quand je faisais des bricolages avec Papa", se souvient-elle. À l'époque déjà, son quotidien était celui qui est le nôtre - en partie - aujourd’hui. C’est-à-dire ne plus sortir et avoir en permanence un masque sur le visage. Autant le dire tout de suite, elle savait à quoi s'attendre quand les mesures ont été prises face au Covid.

Ne pas se sentir seuls

Aujourd’hui, Alexia est en rémission. Mais il lui arrive de pleurer quand elle repense à ce qu’elle a enduré, histoire d’évacuer la pression. C'est ce qu'elle avait fait en septembre dernier, submergée par l'émotion au moment d'être sur scène au côté d'Angèle lors du concert surprise de la chanteuse donné à Louvain-la-Neuve pour clôturer l'opération Run To Kick de KickCancer , destinée à collecter des fonds pour lutter contre le cancer chez les enfants.

"C’est génial que plein d’artistes se mobilisent pour aider les enfants. C’est bien de ne pas se sentir seuls”, dit-elle aujourd'hui en apprenant la mobilisation d'artistes mondialement connus pour venir en aide aux enfants dans le même cas qu'elle. Et son père d’ajouter que la présence d’Angèle met des paillettes dans les yeux dans des moments qui étaient très compliqués, ce qui permet de surmonter des obstacles. On mesure combien la participation d'Eden Hazard, Damso, Julien Doré, Dua Lipa, Kylie Minogue, Christine and the Queens et tous les autres à la tombola solidaire d'Angèle est de nature à renforcer cet effet bénéfique.

© D.R.

Une super woman de 12 ans

Stéphane Yanssens raconte comment sa fille a grandi, d’un coup avec la maladie. "Avant, Alexia était une petite fille très énervée qui avait vite mal et peur. Aujourd’hui, après beaucoup de souffrance et des milliers de piqûres et de tests, son comportement a tout à fait changé, dit-il. Elle a passé les étapes intermédiaires." "Moi aussi, cela m’a transformé, reconnaît-il. Je ne faisais que travailler mais maintenant, je m’investis aussi dans de belles causes. Je vais devenir parent référent pour KickCancer."

Il explique aussi combien, au début de la maladie, sa fille s’est montrée beaucoup plus forte que ses parents. "C’est elle qui nous a portés. Elle m’a dit ‘N’espère même pas que ça va se terminer comme ça pourrait se terminer’. C’est une super woman qui nous disait ‘Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer’. En me disant ça, ça a changé mon comportement du tout au tout."





Un langage cash envers les enfants et les parents

Il faut dire que dès les premiers instants, Alexia a été confrontée à la réalité de sa situation. Du haut de ses 9 ans, elle a dû encaisser le langage cash des médecins. "Elle n’a pas posé beaucoup de questions parce que tout lui a été dit tout de suite, sans filtre. Ils lui ont dit qu’elle allait faire de la chimio, qu’elle allait avoir une ponction de moelle et qu’elle ne pourrait peut-être pas avoir d’enfant quand elle serait grande parce qu’on allait lui retirer ses ovaires." "Bam", s’exclame la fillette alors que son père détaille cela.

"On m’a dit que c’était mieux pour l’enfant. J’avais d’ailleurs tenté de lui cacher un élément, mais à son réveil, elle m’a dit que je lui avais menti en oubliant de lui dire quelque chose." Depuis, leur relation père-fille, déjà très forte, l’est encore plus.

© D.R.

Elle rêve de restaurant et d'oeuf parfait

Aujourd’hui, Alexia rêve d’une chose : ouvrir un restaurant avec son papa. Tous deux partagent la passion de la cuisine sans que ce soit un métier dans la famille. Et son restaurant proposera son plat préféré, l’œuf parfait. "Un œuf cuit à 63 degrés pendant 63 minutes, avec une émulsion et du lard", explique-t-elle. Une préparation dont elle a été privée pendant son traitement parce qu’elle ne pouvait pas manger trop cru ou des pelures. "Il a fallu que nous soyons inventifs, reconnaît son père, créer des recettes particulières", précise-t-il.

Pour participer à la tombola d'Angèle et de KickCancer pour la lutte contre le cancer chez les enfants, rendez-vous sur le site www.naojo.com.