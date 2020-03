Petit tour d'horizon des poissons d'avril qui ont marqué l'histoire.

L’arbre à spaghetti

La BBC imaginait en 1957 un poisson d’avril qui a bluffé huit millions de téléspectateurs.

Nous sommes le 1er avril 1957. Dans le cadre de son programme Panorama, la BBC propose, ce soir-là, de découvrir une étonnante variété d’arbre qui pousse dans la région du lac de Lugano, en Suisse. Huit millions de téléspectateurs ébahis suivent avec intérêt la récolte des spaghettis, particulièrement abondante cette année-là car l’hiver avait été plutôt doux et que l’on avait, enfin, réussi à éradiquer le charançon (un petit parasite) du spaghetti.

Pour le commentaire de cet incroyable sujet, on a fait appel à Richard Dimbleby, le très respecté chroniqueur et commentateur de la radio et de la télévision britannique, qui officie sur les ondes depuis deux décennies.

À l’image, on découvre le "festival de la récolte", où hommes et femmes cueillent avec entrain les précieuses pâtes. Pour donner du crédit à tout ça, on ajoute même une petite discussion sur l’hybridation d’arbres nécessaire pour obtenir des spaghetti de longueur "parfaite".

Au lendemain de la diffusion, la chaîne anglaise de service public est noyée d’appel. Le public veut savoir s’il a été roulé dans la farine (de blé dur, évidemment) ou, pour les plus crédules, comment faire pour cultiver chez soi ce type d’arbre miraculeux. La réponse de la BBC est "so british" : "Placez un morceau de spaghetti dans de la sauce tomate et soyez optimistes."

Réalisation léchée

Mais comment autant de gens ont-ils pu tomber dans le panneau ? Plusieurs explications au succès de la fumisterie. D’abord, il faut se souvenir qu’à l’époque, en Angleterre, les pâtes ne faisaient pas partie des aliments les plus cuisinés. Le plus souvent, elles étaient vendues en boîtes de conserve, déjà cuites et baignées dans de la sauce tomate.

Ensuite, la réalisation du sujet avait été particulièrement soignée. Ces trois minutes de pur délire que n’auraient pas renié les Monty Pythons, avaient été tournées dans les locaux de Pasta Foods, à St Albans, dans le Hertfordshire. D’autres images avaient été mises en boîte dans un hôtel, en Suisse, conférant ainsi encore un peu plus de véracité à l’affaire.

Mais dans quel esprit farfelu ce canular est-il né ? Dans celui d’un certain Charles de Jaeger qui, durant sa scolarité en Autriche, avait été accusé, comme ses petits camarades de classe, d’être tellement naïf qu’il aurait pu croire que les spaghettis poussaient aux arbres. Cette petite remarque ne l’a jamais quitté et, bien des années plus tard, entré à la BBC, il soumit son idée au producteur de Panorama, qui la trouva irrésistible.

On déplace la Tour Eiffel

Ce sont nos confrères français du Parisien qui ont eu cette idée saugrenue, pour leur poisson d’avril de 1986. Déjà. Et manifestement, plus c’est gros, plus ça passe… L’idée était simple - sa réalisation nettement moins - : pour les besoins de la construction d’un immense stade olympique pouvant accueillir 35 000 personnes, en plein Paris, il fallait faire de la place. Du coup, il avait été décidé de démonter la Tour Eiffel pièce par pièce et, ainsi, libérer de quoi accueillir les Olympiades.

Oui, mais que faire de ce symbole de la ville ? Le déplacer, pardi. C’est à Marne-la-Vallée que devait être reconstruite la célèbre tour, sur le site de Disneyland Paris.

La petite histoire ne dit pas combien de personnes ont cru un instant en ce canular…

D’autres farces et attrapes…

Parmi les poissons d’avril qui ont marqué les esprits, il en est un autre qui nous arrive également de la BBC. Mais en radio, cette fois : en 1999, sur les ondes de Radio 4, on annonce que le célébrissime "God Save The Queen" a fait son temps et qu’il serait remplacé par un hymne européen chanté… en allemand. Pour preuve, la BBC diffusa le morceau. Il s’agissait d’une musique de Beethoven sur laquelle chantait un chœur d’enfants de l’école allemande de Londres. On prétend que, suite à la diffusion, le cabinet du prince Charles aurait appelé Radio 4 pour demander une copie de l’hymne. Par la suite, au cabinet, on prétendit que c’était une manière de participer à ce canular pas comme les autres…

Les Anglais, encore eux, ne manquent décidément pas d’imagination. En 1999, le quotidien The Independent publie un reportage d’apparence très sérieux qui affirme que l’on a retrouvé le village d’Astérix, non loin de Lannion, dans les Côtes-d’Armor. Soit exactement où Goscinny et Uderzo avaient situé les aventures du petit Gaulois. Avec force témoignages de scientifiques à l’appui, le sujet aurait presque pu être gobé. À ceci près qu’ils prétendirent, en plus, avoir retrouvé des pièces frappées d’un sanglier, le mets préféré d’Obélix !

Aux États-Unis, c’est la gourmandise qui a fait tomber dans le panneau des dizaines d’aficionados du Burger King. En 1998, la chaîne de fast-food publie une pleine page de pub dans le USA Today annonçant une grande nouveauté : le Whooper (burger emblématique) pour gauchers, arguant du fait que près de 32 millions de citoyens américains l’étaient. Et qu’il serait bien plus facile pour eux désormais d’engloutir leur steak haché. Énorme !

Enfin, toujours aux États-Unis, en 1992, dans l’émission Talk of the Nation de la très sérieuse National Public Radio, annonce que Richard Nixon (alors âgé de 79 ans) allait se représenter aux élections américaines. Son slogan de campagne ? "Je n’ai rien fait de mal, et je ne le referais plus". Suite aux appels outrés des auditeurs, la station dût démentir en urgence…

Ailleurs dans le monde

Si la tradition du poisson d’avril est bien ancrée dans nos pays, elle l’est aussi un peu partout dans le monde. Au château de Dieppe, en Normandie, on peut d’ailleurs admirer une jolie collection de cartes postales sur ce thème.

Et ailleurs ?

Les Anglo-Saxons, Américains et Britanniques, célèbrent chaque année leur April Fool’s Day. En Écosse, il est parfois rebaptisé certains Coq ou Cuckoo.

En Allemagne, on fête l’Aprilscherz.

Les Portugais et les Brésiliens ont surnommé le premier avril le "jour des mensonges" (dia das mentiras)

Quant aux Espagnols de Galice, ils parlent du "jour des ânes" (día dos burros).

En Russie, on parle également du "jour des fous" (den dourakov).

En Roumanie, il s’agit de la "tromperie", la "duperie du 1er avril".

Cette coutume existe également au Japon, en Corée, en Chine, en Suède, en Suisse, en Pologne, en Croatie… et dans bien d’autres pays.