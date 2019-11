Divers L’exposition qui s’est ouverte au Louvre est le point culminant du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci.

D’ores et déjà, c’est la folie Vinci. Près de 260 000 tickets ont déjà été préréservés, 400 journalistes sont venus à la conférence de presse internationale. On compte d’innombrables publications et émissions radio et télé.

C’est le sommet de cette année Léonard de Vinci (1452-1519), pour le 500e anniversaire de sa mort au Clos Lucé près d’Amboise.

Le Louvre qui possède cinq tableaux de lui, - la Vierge aux rochers, la Belle Ferronniè re, la Joconde (qui reste dans la salle où elle est habituellement exposée), Saint Jean Baptiste, et Sainte Anne -, ainsi que 22 dessins du maître, se devait de frapper un grand coup. Cinq autres lui ont été prêtés : la Madone Benois, Saint Jérôme, le Musicien , la Sainte famille, L’Échevelée. Par contre, le Salvator Mundi, acheté en 2018 pour 450 millions de dollars et acquis disait-on pour compléter la collection du Louvre Abu Dhabi a peu de chance d’arriver à l’expo, d’autant que son authenticité reste contestée.

