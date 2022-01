Après leurs retrouvailles ce dimanche soir - et leurs croustillantes anecdotes - sur Tipik (visible encore sur Auvio) pour fêter leurs 20 ans, Harry Potter va encore faire parler de lui en 2022 en Belgique.

En 2019, le café Comic Sans créait l’événement avec son premier grand bal de Noël sur le thème de Harry Potter. Cette année, la salle du Vooruit de Gand rouvre donc les portes de Poudlard le 25 février prochain. L’événement, intitulé "Yule Ball Part 2", fait référence au bal organisé à l’occasion du Tournoi des Trois Sorciers, dans le quatrième tome Harry Potter et la Coupe de Feu. Au menu (20 euros la place, 1 100 tickets disponibles) pour les Moldus belges : concert, rodéo de balais, Quidditch beerpong, bar à potions et on en passe.