L’obligation de présenter patte blanche pour accéder aux manifestations culturelles et aux loisirs divise le secteur de la culture jusqu’ici uni face aux conséquences des confinements.

On les pensait tous dans la même galère, prêts à ramer dans la même direction pour sortir du cauchemar que représente la pandémie de Covid-19. La réalité est pourtant tout autre. Le milieu artistique se déchire en ce moment sur la question du Covid Safe Ticket ou pass sanitaire comme il est dénommé en France. Celui-ci est en vigueur pour toutes les activités culturelles et de loisir rassemblant plus de 50 personnes en France. Il le sera en Belgique à partir du 13 août pour tous les événements extérieurs à partir de 1 500 participants. Et à partir du 1er septembre pour les activités en intérieur.

En clair, pour pouvoir participer aux activités culturelles ou de loisirs visées, il faut pouvoir montrer patte blanche. À savoir être vacciné avec deux doses depuis plus de deux semaines ou montrer un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de 48 heures ou un certificat de guérison de plus de 10 jours et moins de 6 mois.

