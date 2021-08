Le Festival Poilant est le premier événement francophone d’humour caritatif qui soutient la cause animale.

"Un jour sans rire est un jour de perdu, et un jour sans animaux est un jour sans rire", tel est le credo de ce festival d’humour inédit qui se déroulera du côté de Namur - à Falaën (Onhaye), entre Dinant et Maredsous - ces 21 et 22 août (cfr. www.festivalpoilant.be).

Une première ! En effet, huit humoristes (dont l’ex-Pouf du Grand Cactus, Bénédicte Philippon, ardente défenseuse de la cause animale) s’unissent pour quatorze associations et refuges en jouant leurs sketches sous chapiteau, en pleine nature, pour 120 personnes par spectacle.", expliquent les coorganisatrices de l’événement, l’humoriste Gizèle et sa community manager Romane qui sont parties du constat qu’il "".(...)