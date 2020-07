"Nous avons choisi les masques plutôt que la distanciation sociale car il est important de faire revivre la culture et les artistes, lancent d’emblée, ce vendredi 3 juillet dernier, au MIB Show, les présentatrices (Com’des Demoiselles) de cette scène ouverte de l’humour.

En effet, Sarah Vanel, la directrice artistique du Made In Brussels Show, a décidé de rouvrir son établissement en post-confinement pour clore la saison. Mais avec l’impression du ticket et le port du masque obligatoires. "On s’est dit qu’il fallait vivre cela au moins une fois car on s’en souviendra, de cette soirée ! En espérant toutefois que tout rentrera dans l’ordre dès la rentrée le 7 septembre."