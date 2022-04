L'annonce du décès de Michel Bouquet, monument de la comédie française, a suscité une vague d'hommages sur la toile. Du monde cinématographique à la classe politique, plusieurs célébrités françaises ont tenu à saluer la magnifique carrière de l'acteur.



"Un monstre sacré nous a quittés", a écrit sur Twitter le président Emmanuel Macron, en pleine campagne pour le second tour. "Sept décennies durant, Michel Bouquet a porté le théâtre et le cinéma au plus haut degré d’incandescence et de vérité, montrant l’homme dans toutes ses contradictions, avec une intensité qui brûlait les planches et crevait l’écran."

L'animateur de TF1, Nikos Aliagas, a pour sa part rendu un long hommage à l'acteur, dans une publication Instagram. "Il a incarné son art dans son expression la plus juste et le plus pure, avec exigence et modestie", a notamment salué le présentateur de The Voice France. "Avec sa mort, je réalise à quel point notre monde bruyant manque de sagesse et d’élégance, les monstres sacrés parlent peu mais ils savent. Que la vie est aussi belle qu’injuste, aussi courte qu’éternelle", écrit encore Nikos, avant de conclure par un simple: "Bon voyage Monsieur Bouquet. Vous nous manquez déjà."

La journaliste Audrey Pulvar a également tenu à rendre hommage à l'acteur défunt et a fait part de sa "très grande tristesse", sur Twitter.

L'actrice Marina Foïs a elle posté une simple photo de Michel Bouquet jeune, en noir et blanc.

Un hommage sobre pour lequel a également opté Jean-Paul Rouve.