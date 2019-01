Alors qu’il exprimait ses réticences concernant un retour des Inconnus, Bernard Campan a été un peu grillé par sa partenaire au théâtre (pour La Dégustation), Isabelle Carré. "Tu viens de répéter avec eux pour un truc spécial !", a-t-elle balancé. Ce qui a obligé Bernard Campan à s’expliquer : "Ce n’est pas un retour mais on va faire quelque chose, comme ça… Je ne dis rien, je vais me faire engueuler sinon !" Et de conclure : "Je ne suis pas prêt à repartir pour un film ou reprendre des sketchs. Pour l’instant, non." L’important là-dedans, c’est "pour l’instant".