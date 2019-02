Ce lundi, à l’occasion de la journée mondiale de la lutte contre le cancer, une nouvelle campagne de sensibilisation percutante démarre sur les réseaux sociaux.



Plus de 68.000. Voilà le nombre de personnes qui apprendront, cette année, en Belgique, qu’elles sont atteintes du cancer. Un chiffre alarmant. Le Télévie s’engage depuis des années à rassembler des dons pour combattre cette maladie dévastatrice.

"Et si un jour, le cancer ne faisait plus peur ?", "Et si un jour, le cancer ne tuait plus ?" et "Et si un jour, le cancer se soignait facilement ?", voilà les trois scénarios à la base de la nouvelle campagne de sensibilisation percutante de l’opération. Diffusée sur les réseaux sociaux à partir de ce 4 février, journée mondiale de la lutte contre le cancer, cette campagne se déclinera en trois spots télé desquels découleront une série de questions sur l’évolution de la maladie.



"Est-ce que tous les cancers seront, un jour, curables et non mortels?" "C’est en théorie possible", répond le professeur Cédric Blanpain, directeur des recherches du Télévie. "Les hommes ont toujours fait preuve d’inventivité et d’adaptation dans la difficulté. Il faudra découvrir précisément la cause de l’ensemble des différents cancers, ce qui est encore loin d’être le cas. Mais il sera aussi nécessaire d’inventer de nouveaux médicaments car aujourd’hui, les armes dont nous disposons ne nous permettent pas de tous les guérir. Beaucoup de recherches devront encore être menées pour atteindre cet objectif ultime. "



Si certains cancers peuvent être gardés sous contrôle grâce à des médicaments, d’autres nécessitent d’autres formes de traitement.

"Dans certains cas, des modes d’administration de traitements différents, tels que les gélules pour le traitement adjuvant de certains cancers du sein. La formulation dépend des propriétés chimiques des médicaments. Lorsqu’on découvre des médicaments ingérables par voie orale qui résistent à l’estomac et au passage dans le foie et qui sont bien absorbés par l’intestin, on privilégiera toujours cette approche !", explique le docteur en médecine. "Néanmoins, quand on trouve une molécule qui est efficace mais pas absorbable par l’intestin, on doit faire appel à des solutions qui s’administrent dans les Baxter ou les piqûres. Plus il y aura de recherches sur ces questions d’absorption, de résistance aux sucs digestifs, d’absorption par les cellules de l’intestin ou de dégradation par le foie, plus fréquemment nous pourrons découvrir des médicaments à prendre en gélule plutôt qu’en piqûre."

Peut-on espérer qu’un jour les cancers se guérissent facilement, rapidement et définitivement ? "Je n’ai malheureusement pas une boule de cristal", regrette Cédric Blanpain. "Mais, je suis optimiste. J’aimerais penser que cela sera dans 30 à 50 ans mais il est fort probable que cela prenne encore beaucoup plus de temps avant que l’on ne guérisse la majorité des patients. Plus on investit dans la recherche, plus court sera ce délai."