C’est dans l’air du temps et c’est une manière à la fois ludique, enrichissante et envoûtante de découvrir l’œuvre d’un ou d’une artiste : l’expérience immersive. Après Monet et Klimt, c’est l’icône mexicaine féministe, avant-gardiste et anti-conformiste Frida Kahlo qui débarque à Bruxelles à partir du 18 mars.

C’est le Viage et son Digital Art Theatre, situé au cœur de Bruxelles, qui sera le deuxième endroit européen (après Zürich) à accueillir cette expérience unique d’un artiste célèbre à travers la planète et qui a donné lieu à un film (Frida) où son rôle était incarné par Salma Hayek.

Un voyage à 360 degrés dans un univers coloré et quasi hypnotique pour celle qui, après avoir posé en Une du magazine Vogue en 1939, a inspiré 50 ans plus tard les couturiers Christian Lacroix et Jean-Paul Gaultier.

A partir du 18 mars au Viage Digital Art Theatre (Boulevard Anspach, 30 à 1000 Bruxelles).

Du lundi au dimanche (fermeture le mardi).

Infos et tickets : www.fridakahlo.be

Photo: MB presents