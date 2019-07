En exposant plus de 250 photographies grand format représentant cinquante années de travail dans le toit de la Grande Arche de la Défense, on pourrait intituler une visite à la première grande rétrospective française de Yann Arthus-Bertrand "Paris vu du ciel". On ne peut en effet s’empêcher de d’abord jeter un coup d’œil sur ce panorama exceptionnel à 360 degrés qui s’offre au regard du visiteur sur cette plate-forme parfaitement dégagée et sécurisée : Nanterre et les Hauts-de-Seine d’une part, le quartier d’affaires, Neuilly et l’ouest de Paris d’autre part, embrassés d’un seul regard à 111 mètres du sol.

Rouvertes depuis juin 2017, les salles du toit, gérées par City One, proposent sur plus de 1200 m² diverses expositions consacrées au photojournalisme. Cet été, il était assez naturel que cet édifice accueille la toute première grande rétrospective consacrée au travail de Yann Arthus-Bertrand, le célèbre photojournaliste, auteur du best-seller La Terre vue du ciel.

(...)