Et la comédienne, comme Baudouin Rémy ou Vincent Taloche dans nos colonnes, de poursuivre sur l'incompréhension générale du secteur culturel. "On a perdu beaucoup d'argent, on a perdu deux ans de travail pour pouvoir enfin jouer quelques jours." Avant de pousser un véritable coup de sang. "Tout ça pour une poignée de crétins qui ne connaissent absolument rien et qui n'en ont absolument rien à foutre des artistes!", balance Bénédicte Philippon avant de proposer son analyse. "Tout simplement parce qu'il n'y a pas de lobbies derrière, pas d'argent. Pour eux, ça ne change donc rien que l'on nous ferme. Ils doivent bien faire semblant de prendre des décisions et, du coup, voilà, ils ferment les petits."