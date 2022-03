C’est à la faveur de la pièce de théâtre d’Alain Pastor, "Le rêve de Mercier. La rencontre d’un révolutionnaire et d’une princesse de Monaco", que l’on découvre le tragique destin d’une princesse monégasque.

La pièce qui se joue jusqu’au 31 mars au Théâtre de la Contrescarpe à Paris a été applaudie par le prince Albert de Monaco qui avait fait le déplacement jusque dans la capitale française. Les acteurs Séverine Cojannot et Patrick Courtois interprètent la princesse Françoise-Thérèse et l’écrivain Louis-Sébastien Mercier.

Marie-Thérèse de Choiseul-Stainville vit le jour le 8 décembre 1766 à Paris. Elle est la fille de Jacques-Philippe de Choiseul, comte de Stainville et de Thérèse de Clermont d’Amboise. Elle est de plus la nièce d’Etienne-François de Choiseul qui fut l’un des principaux ministres du roi Louis XV.

En 1782, elle épouse le prince Joseph de Monaco, fils du prince souverain Honoré III. Le couple a deux filles : Honorine (1784-1879) et Athénaïs (1786-1860) et Delphine (+1788).

La princesse est poursuivie sous la révolution française comme conspiratrice. Elle est arrêtée à Paris et transférée à la prison Sainte-Pélagie. Elle est condamnée à mort.

La pièce est un dialogue imaginaire entre la princesse Françoise-Thérèse de Monaco, incarcérée depuis plusieurs mois, et l’écrivain Louis-Sébastien Mercier qui avait rêvé à une révolution heureuse et pacifique, et qui pénètre dans sa cellule. La princesse se met à espérer une possible remise en liberté voire une fuite.

Les jours se comptent pour la princesse qui pour retarder l’échéance de l’échafaud, affirme être enceinte. Ceux de Robespierre également, les complots et les retournements d’alliance se multipliant.

La princesse ne put échapper à ce tragique destin. Elle fit partie de ce que l’on appelle "la dernière charrette pour la guillotine". Elle fut exécutée le 27 juillet 1794 à l’âge de 27 ans sur la place de la Nation anciennement place du Trône.

Robespierre connut le même sort le lendemain. Veuf, le prince Joseph se remaria. Il est inhumé au cimetière de Montmartre.