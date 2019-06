Jacob Anderson, alias Ver Gris dans la série Game of Thrones, n’est pas qu’un acteur.

Le jeune homme de 29 ans se produira en effet le jeudi 27 juin prochain au festival Rock Werchter. Sur la scène du Klub C, le célèbre commandant des Immaculés (et proche conseiller de la mère des dragons, Daenerys Targaryen) donnera un concert sous le nom de Raleigh Ritchie. Avant de devenir acteur, Jacob Anderson était déjà musicien. En 2005, il accompagnait d’autres artistes sur leurs morceaux avant de se lancer en solo l’année suivante avec la sortie de son premier album intitulé You Are A Man Now, Boy.