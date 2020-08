Fabrice Collignon bascule en après-midi avec le Café gourmand. Il cède le 5 à 7 à Damien Carreau, voix que les auditeurs ont déjà pu entendre sur la station. Bérénice cède, de son côté, les commandes (qu’elle détient déjà depuis avril) de la matinale à Sandrine Dans pour animer Tout à gagner avec Bruno Guillon. En manque d’invités pour son ancienne émission, Jean-Michel Zecca partira à la recherche de fans dans Où sont les fans ?, de 9 h à 10 h.

Le week-end, Karine Lemarchand et Laurent Baffie cuisineront leurs invités dans On ne répond plus de rien et Thomas de Bergeyck fera revivre Place royale mais en radio.