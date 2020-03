Véronique Genest profite du calme, pense aux personnes âgées et jure qu’elle va faire du sport.

Elle a tellement peu l’habitude d’être à la maison, elle vit tellement à 100 à l’heure quand elle est en tournée ou en tournage que, depuis le début du confinement, non, Véronique Genest ne tourne pas en rond chez. Elle profite. " J’apprécie ce temps. J’étais sur la route tout le temps, je faisais cinq heures de bagnole par jour en tournée ", dit-elle, la voix enjouée, au matin du cinquième jour de confinement, après l’arrêt de la tournée "Gina et Cléopâtre". " Bon, la tournée qui s’arrête, c’est une cata parce qu’on n’a aucune assurance et qu’on n’est payés sur rien, qu’on perd tout. Mais, en dehors de ça, c’est un temps que je n’ai jamais pris, finalement. J’ai pris mon mal en patience, je me suis dit que j’allais le mettre à profit pour d’abord glander quelques jours. Ne rien faire, me reposer parce que j’étais un peu fatiguée. Après, en dehors de promener les chiens et faire des courses rudimentaires, je commence à réfléchir à pas mal de choses."

Comme ?

(...)