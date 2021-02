Pourquoi Vestiaire ?

Le lieu est fortement chargé en symbolique. Le vestiaire, c’est le lieu inconnu du grand public, là où le sportif est dans sa bulle, où rien ne peut l’atteindre avant de monter sur le terrain, la piste ou le ring. Le vestiaire, c’est aussi le lieu des confidences, des discours motivants. L’endroit idéal où dévoiler qui on est réellement. C’est exactement ce qui vous sera proposé dans ce nouveau concept. Des interviews sans cliché et détachées de l’actualité. Chaque sportif sera invité à lever le voile sur son intimité, sur des sujets du quotidiens, des anecdotes de compétition, des grandes thématiques de sociétés mais aussi sur des thèmes plus légers comme ses habitudes en termes de musique ou de séries.



Où écouter et voir Vestiaire ?

Vestiaire sera littéralement partout. Sur vos fils d’actualité Facebook et Instagram, sur notre site internet, dans notre journal, sur Spotify et les autres plateformes de podcast. Chaque invité s’est livré à deux interviews vidéos. L’une sur un thème décalé, l’autre sur ses habitudes culturelles. Elles seront à retrouver sur tous les réseaux sociaux de La DH. L’interview long format sera disponible gratuitement sur notre site, notre application podcast mais également sur Spotify et les autres plateformes dédiées à l’écoute de podcast. Si vous ne voulez pas changer vos habitudes et lire l’interview journal en main, ce sera aussi possible.



Comment gagner les cadeaux de nos invités ?

Qui dit Vestiaire, dit vêtements et accessoires pour la pratique du sport. Pour chaque invité, il vous sera possible de remporter un objet collector et dédicacé. Pour saisir cette chance unique de remporter un maillot, un ballon, des gants, un t-shirt ou d’autres lots signés, il vous suffira d’écouter les vidéos ou le podcast Vestiaire et de répondre à une question.

Un slogan : « pas de ‘match par match’, ni de ‘l’important ce sont les trois points’. » Vestiaire nage à contre-courant de l’actualité en proposant une plongée dans la vie de nos plus grands athlètes.Dès les premiers épisodes, vous pourrez écouter, lire et regarder Nicolas Raskin, Albert Sambi Lokonga, Ryad Mehry, Jonathan Borlée ou encore Tessa Wullaert nous raconter leur histoire, évoquer leurs centres d’intérêt ou débattre de grands sujets sociétaux ou qui leur tiennent à cœur. Rendez-vous pour le premier épisode ce jeudi 25 février.