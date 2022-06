Allier les domaines viticoles et la culture : tel est l’ADN du projet Vignes&Culture.

Après le succès pendant une période difficile pour la culture, le projet s’est agrandi en 2022 avec des dates en Suisse et… en Belgique ces 30 juin, 1er et 2 juillet.

Des humoristes suisses et belges dont Bruno Coppens vous donnent en effet rendez-vous dans les vignes cet été.

La culture du vin et la culture en général ont été passablement touchées en 2020 et 2021. L’Agence ACP a donc décidé en pleine pandémie de créer de petits événements exclusifs durant l’été 2021. L’objectif : réunir un nombre limité de personnes en extérieur dans les plus beaux domaines viticoles en Suisse. L’idée état lancée.

Devant le succès remporté, l’Agence ACP a décidé d’aller plus loin en exportant le Festival en Belgique durant trois jours avec l’appui précieux de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le concept est très simple : trois heures environ sur place, dont une heure de spectacle par un humoriste belge accompagné d’un homologue suisse et la possibilité, selon les forfaits proposés, de se restaurer et de déguster les vins du domaine.

Le domaine de Ronchinne propose même un forfait complet avec apéritif, repas avec vins, spa, nuit d’hôtel et petit-déjeuner sans oublier une visite guidée du domaine !

Au total, 12 artistes (6 suisses et 6 belges) viendront donc à la rencontre du public les 30 juin, 1er & 2 juillet. Habitués des grandes scènes, ils seront au plus proche d’eux pour allier partage, culture et amour des bons produits.

Les artistes belges seront : Bruno Coppens, Freddy Tougaux et Sum. Côté suisse, on retrouvera Pierre Aucaigne, Sandrine Viglino et Blake Eduardo

Les domaines partenaires en Belgique sont Ruffus, le Domaine de Ronchinne & le Domaine du ry d’argent ainsi que le Domaine de Naxhelet.

Programme et réservations sur vignesetcultures.ch.

Un moment unique dans un cadre bucolique

Le domaine de Ronchinne propose au total 80 chambres réparties dans 3 types d’hébergements.

Situé à deux pas de Crupet, l’un des plus beaux villages de Wallonie, et à quelques kilomètres de la ville de Namur, le Domaine de Ronchinne permet à ses visiteurs de passer un moment unique dans un cadre bucolique grâce à son espace Wellness et à ses chambres tout confort. Le domaine de Ronchinne propose au total 80 chambres réparties dans 3 types d’hébergements : le château et ses écuries, la maison du jardinier ainsi que des hébergements insolites comme le Loft Cube ou la Cabanne Perchée.

L’établissement rassemble également un bar, un restaurant, une salle de banquet, des salles de réunions et des activités multiples, du VTT aux Ateliers Mixologie en passant par les plaines de jeux, le billard, le parcours santé, le mini-golf, la balade dominicale,… et bien d’autres encore.

En plus de cela, Le Lavoir, un espace wellness réunissant Sauna, hammam, bain scandinave et piscine chauffée est mis à la disposition de la clientèle.

A noter que le vin qui vous sera servi sera celui du magnifique Domaine du Ry d’Argent. Le Domaine du Ry d’Argent se situe sur un superbe coteau sud, en campagne namuroise, dans l’entre Sambre et Meuse, à Bovesse. Il tire son nom du ruisseau qui coule au pied du vignoble. Ce vignoble propose des vins belges "nouveau style" : des vins poivrés, épicés, et certains légers, fruités.

Ce jeudi 30 juin, le domaine propose un forfait à 358 euros pour deux personnes incluant apéritif, spectacle, dîner, nuit en chambre double, petit-déjeuner sans oublier l’accès au Spa d’Extérieur.