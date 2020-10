Le rideau semble s’être baissé partout sur la culture en cette crise sanitaire. Et encore davantage depuis les nouvelles mesures de ce week-end qui illustrent la complexité de notre pays. Si certains baissent les bras en n’ayant que les larmes pour s’en remettre ou attendent que la vague passe en espérant des jours meilleurs, d’autres ont compris qu’il fallait se réinventer (voir ci-dessous) pour survivre. Ou tout simplement qu’il fallait agir, ensemble, pour faire comprendre le fonctionnement du milieu à nos politiques.

L’union faisant la force dans notre plat pays, un groupe de travail représentatif du secteur culturel belge non subventionné s’est donc constitué à la fin du mois d’août dernier pour entrer en contact avec le gouvernement et lui donner de la matière afin d’avancer sur des projets de lois et autres arrêts ministériels. "Même si l’on sait que l’on n’aura pas des résultats demain , on constate une évolution depuis ces derniers jours", assure l’ex-journaliste de la RTBF Baudouin Rémy, un des porte-parole de cette "Task Force" qui regroupe un panel de 14 acteurs du domaine.