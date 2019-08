Vinz Kanté a été la star du mercato radio la saison dernière.

“J’étais comme un poisson dans l’eau à NRJ avec des personnes formidables, confie l’animateur vedette des soirées de la station radio qui pourtant arrête après seulement 10 mois. Partir est difficile et émouvant mais c’était un choix nécessaire. Dès maintenant, on travaille en équipe pour amener quelque chose de différent.” Il avait fait le buzz avec la véritable panthère noire, clin d’œil au logo de NRJ, dans les rues d’Anderlecht ! Animateur préféré des ados, il avait été débauché chez Fun Radio en 2018 pour redynamiser la tranche la plus “fun” justement de NRJ Belgique, celle de 21 heures L’homme fort de la libre antenne en partance, NRJ est désormais à la recherche de son digne remplaçant.