Nicolas Bedos a révélé sur Twitter qu’une cérémonie sera organisée ce jeudi pour son papa, Guy Bedos. "Une cérémonie aura lieu jeudi prochain à 14 h 30 à l’église Saint-Germain-des-Prés, quartier qu’il arpenta avec joie. Il n’était pas très pote avec la religion mais très ému par les églises. À jeudi."

"On va t’emmener, maintenant, dans ton costume de scène. Celui des sketchs et des revues de presse, des télés et des radios, celui qui arpenta la France, en long, en large et en travers de la gorge de certains maires." Après la cérémonie, le cortège prendra la direction de la Corse, à Lucio, "ce village qui (lui) rendait un peu de (sa) Méditerranée d’Alger". C’est là qu’il sera enterré, dans une ambiance que, sur France Inter, Nicolas Bedos annonce assez inhabituelle, avec "violons, du mélodrame a capella" : "On va chanter, avec Izia et les Tao, du Higelin, du Trenet, du Dabadie et Nougaro. Faut pas mégoter son chagrin, à la sortie d’un comédien. Faut se lâcher sur les bravos et occuper chaque strapontin."