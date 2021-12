Cela ne me dérange pas de voir des gens avec le masque mais l’étau se resserre et on n’est pas à l’abri d’un nouveau confinement ", confie d’emblée Virginie Hocq au sujet de la pandémie qui affecte le milieu du spectacle (dont le sien qui avait commencé en 2019, arrêté en 2020 et qui reprend entre les gouttes depuis septembre). "J’ai juste envie de dire une chose : si on n’a pas envie de se faire vacciner, portons le masque ! J’ai de la chance car ma tournée continue. Mais quelle catastrophe cette pandémie... C’est horrible !"

Virginie Hocq ou presque (lisez... ViHocq ou presque sur l’affiche) est un show à l’image de la femme de 46 ans qu’elle est. "Ce n’est pas du tout une thérapie mais, dans mes sujets, je cherche toujours le lien avec les gens, le côté emphatique", explique celle qui sera en spectacle un peu partout en Belgique à partir du 11 janvier 2022 (toutes les infos sur www.virginiehocq.be). " Je ne parle pas de choses graves, ni de la mort en tant que telle mais plutôt des souvenirs de comment on agit. Je pars du postulat que je ne vieillirai jamais car j’ai la volonté de ne pas vieillir !"