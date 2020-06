En décembre dernier, 5 658 352 euros ont été récoltés au profit de Viva for Life.

Comme le veut la tradition, cette année, la ville de Tournai accueillera, à nouveau, la grande opération de mobilisation qui vise à venir en aide aux personnes précarisées. En mars dernier, 136 projets ont été retenus et financés grâce aux fonds récoltés. L’appel à projets pour l’année 2020 a, pour sa part, débuté ce mardi et se clôturera le 16 octobre prochain. Les ASBL désireuses de rentrer un projet peuvent d’ores et déjà se rendre sur www.cap48.be ou sur www.vivaforlife.be pour avoir davantage d’informations. Les noms des animateurs qui se feront enfermer dans le studio de verre de Viva for Life ne sont pas encore connus.