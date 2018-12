Viva For Life: Kid Noize fait danser la Grand-Place sous la pluie (VIDEO)

Le précédent record avait déjà été établis à Nivelles. Le défi lancé à la RTBF par le bourgmestre Pierre Huart, qui avait suggéré une troisième édition en terre aclote si la barre des 5 millions d’euros était franchie, est raté de très peu !

Mais une fois le nouveau dévoilé sur les écrans géants dressés sur la Grand-Place, ce n’est pas seulement de joie que les milliers de personnes rassemblées à Nivelles ont sauté.





Malgré la pluie qui tombait sans discontinuer depuis dimanche après-midi, la foule a dansé en rythme grâce à Kid Noize, le DJ qui a pris le relais des animateurs sur scène.

Du côté de la Ville, si on sait qu’il faudra faire une croix sur une édition 2019 de Viva for Life, le collège travaille déjà à un autre événement d’importance pour le début de l’été, en tirant bénéfice de l’expérience engrangée suite à l’opération solidaire de la RTBF.







En effet, c’est un nouveau record de dons qui a été battu depuis le cube installé sur la Grand-Place aclote: après six jours et six nuit de direct radio assurés par Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver, ce sont 4.929.220 euros, plus de 800.000 euros de plus que le précédent record établi l’an dernier, qui ont été récoltés.