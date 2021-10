La 9e édition de l’opération de solidarité qui sensibilise à la pauvreté infantile (en Belgique francophone, un enfant sur 4 vit dans la pauvreté, soit 80 000 âgés entre 0 et 6 ans ou 7 % de la population qui souffre encore plus depuis la crise) se déroulera du 17 au 23 décembre prochain. En 8 ans, Viva for Life a récolté plus de 32 millions d’euros - dont plus de 7 l’année dernière - qui ont permis de financer 750 projets au sein de 250 associations œuvrant chaque jour sur le terrain de l’enfance. En 2021, durant 6 jours et 6 nuits, ce sont Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier (qui remplace Adrien Devyver) qui tenteront de faire exploser le compteur en se relayant durant ce marathon de 144 heures de direct radio.