Viva For Life revient en présentiel avec un nouveau trio Divers Aurélie Parisi

En décembre prochain, le cube de Viva for Life refera surface à Tournai. Cette fois-ci en presentiel. Comme chaque année, trois animateurs seront enfermés pendant six jours et six nuits, 144 heures, sans manger de nourriture solide pour la bonne cause, a savoir récolter un maximum d’argent pour lutter contre la pauvreté infantile. Après deux saisons, le trio fait toutefois peau neuve. Marco, présentateur de la matinale de Tipik, remplacera Adrien Devyver aux côtés de Sara de Paduwa et Ophelie Fontana.