Que ce soit à l’avenue Georgin ou à Reyers, la rentrée télé et radio se prépare. Les grilles des programmes commencent petit à petit à voir le jour. En toute discrétion, bien évidemment… Et qui dit nouvelle saison, dit également transferts et nouvelles têtes.

Il y a peu, on apprenait que Patrick Weber, ancien présentateur d’On refait le monde sur Bel RTL, changeait de maison pour animer une nouvelle émission de débats d’actualité, du lundi au jeudi en fin de journée sur VivaCité. La radio complicité, première radio de la RTBF en termes d’auditeurs, miserait toutefois sur d’autres voix bien connues de sa concurrente, Bel RTL, pour rehausser sa grille de rentrée.

Selon nos informations, Julien Sturbois, animateur sous-exploité depuis des années sur Bel RTL, aurait signé son arrivée sur VivaCité et sur La Une à la rentrée prochaine. Celui-ci devrait, dans un premier temps, être aux commandes de Bruxelles Aller-Retour, une émission quotidienne de l’après-midi mettant en lumière ce qu’il se passe dans la capitale belge, mais également présenter la météo du 6/8 de Sara de Paduwa.

Les transferts RTL vers RTBF ne s’arrêtent pas là puisque Michael Pachen, animateur ayant officié pendant 26 ans sur Bel RTL avant de quitter la radio de son propre gré en juin dernier pour s’adonner à la production, rejoindra également Viva à la rentrée. Il prendra la place d'Adrien Devyver à la tête des Enfants de choeur. De son côté, Julien Sturbois devrait reprendre la case Quoi de neuf?, animée depuis peu par Olivier Duroy, ancienne locomotive de la matinale de NRJ.