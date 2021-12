En dehors de ses activités en radio, l'homme est un Youtubeur très suivi.

Chaque matin de la semaine, Olivier Arnould réveille les auditeurs de Radio Contact aux côtés de Maria del Rio dans le Good Morning. Sa voix fait partie des repères de bien des auditeurs qui démarrent leur journée, et ce, depuis maintenant sept ans. À côté de la radio, l’animateur de 47 ans s’épanouit dans une passion tout autre, celle des voitures électriques. Depuis environ trois ans, il teste de nouveaux modèles du genre et en fait la critique sur sa chaîne Youtube Charging Station. Une activité qui lui permet de se retrouver au volant de petits bijoux aux prix parfois colossaux. "Lorsqu’on me prête une voiture, je l’utilise, comme si c’était la mienne, pendant environ une semaine. Je peux en tirer davantage de conclusions que si je l’avais testée pendant quelques heures", explique Olivier Arnould. "Je vois que mon avis intéresse donc je me dis que j’ai une sorte de responsabilité. En une soixantaine d’essais, j’ai acquis une certaine expérience et une vue globale du marché. Je peux parler d’une voiture de luxe et le lendemain de la moins chère des voitures électriques. Je parle de choses qui intéressent tout le monde comme le confort, la performance, la ligne mais également la capacité du coffre, la place à l’arrière, l’utilisation des menus, les rangements disponibles, etc."