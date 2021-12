Comme à son habitude en ce mois de décembre, Instagram vient de dévoiler les publications qui ont connu le plus grand succès au cours de l'année écoulée. En 2021 encore, les internautes ont été nombreux à tuer le temps sur le réseau social. Si l'on en croit le classement qui vient d'être dévoilé, ce sont les fans de football et de Billie Eilish qui ont été les plus actifs sur Instagram.

20. Le mariage d’Ariana Grande

En mai 2021, la chanteuse a épousé son compagnon Dalton Gomez. Elle a ensuite révélé la nouvelle avec un tendre cliché sur les réseaux qui a récolté 18 millions de likes.

19. Billie Eilish est devenue blonde

C'est avec une photo des plus banales que la chanteuse a montré au monde entier son changement capillaire. Un cliché liké 18,5 millions de fois.

18. Le joyeux anniversaire de Tom Holand

C'est certainement l'un des couples qui a fait le plus rêver la nouvelle génération: Tom Holland et Zendaya, à l'affiche du nouveau Spiderman. L'acteur a souhaité un joyeux anniversaire à son compagne le 1er septembre dernier. Des voeux qui ne sont pas passés inaperçus et qui ont été likés 19,7 millions de fois.

17. Le TikTokeur Khaby Lame

Ses vidéos humoristiques des plus simples ont beaucoup amusé les internautes. Et pour cause, cette vidéo en particulier a récolté plus de 19 millions de likes.

16. L'annonce du retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United

15. Billie Eilish au MET Gala

La chanteuse a séduit les internautes avec son look glamour qui a réussi à mettre en avant ses formes.

14. Le décès de Chadwick Boseman

L'acteur est décédé en août dernier des suites d’un cancer du côlon. Une disparition qui a touché le monde entier.

13. Le premier match de Cristiano Ronaldo avec Manchester United

12. L'hommage de Ronaldo à Maradona

11. Une sirène enchanteresse

20,2 millions d'internautes ont été surpris par la vidéo d'une sirène qui semble presque réelle.

10. Le départ de Lionel Messi du FC Barcelone

En août 2021 c'est la grande surprise, Lionel Messi est contraint de quitter son club de coeur pour rejoindre le PSG.

9. La victoire de l'Argentine à la Copa America

Messi et son trophée ont récolté 22 millions de likes.

8. La métamorphose de Billie Eilish

Une fois encore la chanteuse se hisse dans le classement, avec sa couverture très controversée de Vogue qui a été likée 22 millions de fois.

7. Messi rejoint officiellement le PSG

6. Un nouveau selfie de Billie Eilish

5. L'annonce de la grossesse de Kylie Jenner

Le jeune mannequin s'apprête à devenir maman pour la deuxième fois. Un heureux événement qu'elle a annoncé en dévoilant une vidéo de la réaction de ses proches. Cette dernière a été aimée plus de 24,6 millions de fois.

4. Les photos du mariage d'Ariana Grande

26,6 millions de likes pour l'album très romantique du mariage de la chanteuse.

3. Le dernier post de XXXTentacion

Décédé en juin 2018, la dernière photo du rappeur a récolté 27,5 millions de nouveaux likes cette année.

2. Ronaldo bientôt à nouveau papa

Bonne nouvelle pour Cristiano Ronaldo et sa compagne, Georgina Rodriguez: le couple s'apprête à accueillir des jumeaux. La photo de l'échographie a été aimée plus de 30 millions de fois.

1. L'indétrônable oeuf

Le post avait pour but de battre le record de la photo la plus likée sur Instagram qui était auparavant détenu par Kylie Jenner. Un défi pour le moins humoristique qui a été couronné de succès puisqu'aujourd'hui encore cette photo cumule 55,5 millions de likes et se situe en pole position.