À quelques heures d'un Comité de concertation (Codeco) décisif pour le secteur culturel (prévu ce vendredi 23 avril à 9h), paralysé depuis des mois par la crise sanitaire, près de 80 lieux culturels (cinémas, théâtres, centres culturels,...) ont d'ores et déjà répondu à l'appel du mouvement citoyen #StillStandingForCulture pour rouvrir leurs portes au public lors d'une cinquième action prévue du 30 avril au 8 mai. Et ce, dans le strict respect des protocoles sanitaires. Chaque jour seront organisées des activités culturelles en Belgique (la programmation complète sera dévoilée ce vendredi) : spectacles, projections, débats, musique, performances, répétitions publiques, etc. Avec, en point d’orgue, le 1er mai, fête des travailleurs et travailleuses.

"Les lieux culturels ouvriront parce qu’ils ne veulent plus attendre ‘que la situation épidémiologique le permette’. Ils ne peuvent être tenus responsables de la situation dans les soins intensifs, défend #StillStanding. Conditionner leur réouverture à de nouvelles mesures ou expériences (de nombreuses expériences-tests ont déjà été menées à l’étranger et aucune étude n’a jamais décelé la naissance d’un cluster), à des critères épidémiologiques ou aux avancées de la vaccination, c’est s’acharner à perpétuer une inégalité de traitement inacceptable." Dès lors, "ils ouvriront comme ils auraient dû être autorisés à le faire depuis des mois : dans le respect des protocoles sanitaires décidés par les pouvoirs publics et qui ont été appliqués en 2020, garantissant à la fois la sécurité du public, des équipes, des artistes mais aussi un minimum de rentabilité économique".

Voici la liste non-exhaustive des lieux culturels participants. Elle s'allonge au fil des heures:

● A la Courte Echelle, Liege

● Archipel 19, centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg, Bruxelles

● Aquilone, Liege

● L'Atelier, Barvaux

● Atelier 210, Bruxelles

● Atelier du temps feutre, Liege

● Babelmet, 1030 Bruxelles

● La Bellone, 1000 Bruxelles

● Le Belvedere, Namur

● BRASS - Centre Culturel de Forest, Bruxelles

● Casa Nicaragua, Liege

● Cec Tribal Souk, Fratin

● Centre d'Art Fantastique, Bruxelles

● Centre Culturel d'Arlon, Arlon

● Centre culturel de Bertrix, Bertrix

● Centre culturel de Dinant, Dinant

● Centre Cuturel de Huy, Huy

● Centre culturel de Habay, Habay

● Centre Culturel de Jette, Bruxelles

● Centre culturel de Nivelles, Nivelles

● Centre culturel de Rixensart, Rixensart

● Centre culturel Wolubilis, Bruxelles

● Cercle du Laveu, Liege

● Chez Zelle, Maison des Jeunes de LLN, Louvain-La-Neuve

● La Cible ASBL, Arsenic, Front Antifasciste, Liege

● Cinema Galeries, Bruxelles

● Cinema Grignoux - Cameo, Namur

● Cinema Grignoux - Sauveniere, Liege

● Cinema Kinograph, Bruxelles

● Cinema Nova, 1000 Bruxelles

● Cinema Palace, Bruxelles

● Cinema Quai 10, Charleroi

● Cinema Vendome, Bruxelles

● Cite Miroir, Liege

● Collectif KomCheTaMere ASBL/SeeU, Bruxelles

● Cupper Cafe, Liege

● DK (Acteurs et Actrices des Temps presents), Bruxelles

● Espirito Mundo/SeeU, Bruxelles

● Foyer culturel de Sprimont, Sprimont

● Festival de Chassepierre, Chassepierre

● Festival de Liege/Manege Fonck, Liege

● Halles Saint-Gery, Bruxelles

● Halles de Schaerbeek, Bruxelles

● Le Hangar, Liege

● Hectolitre, Bruxelles

● Jazz9, Mazy

● KulturA, Liege

● Le Lac, Bruxelles

● La Maison du Livre, Bruxelles

● La Maison qui chante, Bruxelles

● Maison des Jeunes de Florenville, Florenville

● Mj Prisme, Braine-l'Alleud

● La Montagne magique, Bruxelles

● Naast Monique, Bruxelles

● Petit Theatre de la Grande Vie, 5580 Forzee

● Pavillon du Wayai, Sart-Lez-Spa

● Pianocktail, Bruxelles

● Pierre Papier Ciseaux, Bruxelles

● Les Royales Marionnettes, Thorembais les Beguines

● Le Senghor - Centre culturel d'Etterbeek, Bruxelles

● Silly Concerts, Silly

● S M O G, Bruxelles

● La Tchatche, Chastre

● Theatre de l'Ancre, Charleroi

● Theatre L'Improviste, Bruxelles

● Theatre Marni, Bruxelles

● Theatre des Martyrs, Bruxelles

● Theatre de Namur, Namur

● Theatre National, Bruxelles

● Theatre de la Parole, Bruxelles

● Theatre de Poche, Bruxelles

● Theatre Le Public, Bruxelles

● Theatre Le Rideau de Bruxelles, Bruxelles

● Theatre de la Toison d'Or, Bruxelles

● Theatre de la Vie, Bruxelles

● Templerie des Hiboux, Temploux

● Tof Theatre / Monty, Genappe

● Le Vecteur, Charleroi

● La Venerie, centre Culturel de Waterael-Boitsfort, Bruxelles

● Le Ventre de la Baleine, Liege

● …