En lecteur quotidien et attentif, vous aurez remarqué que votre DH-Les Sports + a (légèrement) changé.

Après neuf années de bons et loyaux services, nos pages avaient besoin d’un petit relooking. Nous avions aussi envie d’apporter un coup de blush, un coup de frais, un coup de neuf. Pas de révolution graphique mais une évolution pour vous fournir un plus grand confort de lecture.

Plus de clarté, plus de lisibilité, plus de cohérence dans la hiérarchie de l’information afin d’aller encore davantage au cœur du sujet. Une DH encore plus agréable à feuilleter.

Si votre quotidien préféré a enfilé son costume pour le millésime 2020 avec un peu d’avance, toute son équipe l’affirme haut et fort : elle va plus que jamais poursuivre sa mission et son engagement. Celui de vous informer. Celui de vous divertir. Celui de vous faire sourire. Celui de nourrir le débat d’une société qui bouge. Les sports, la consommation quotidienne pratique, les faits divers, les sujets de société, l’actu dans votre région mais aussi celle des médias, du cinéma ou de la culture populaire. Ils seront tous toujours aussi présents au rendez-vous dans votre DH. Votre quotidien plus que jamais proche de vous et de vos préoccupations.

Nouveau look mais toujours autant de complicité entre vous et nous. Nous profitons de l’occasion pour vous remercier une nouvelle fois pour votre fidélité et votre attachement indéfectibles à ces deux lettres : La DH.

Merci et bonne lecture.