L'œuvre est un monument de la musique mais aussi de la danse. Qui ne connaît pas lede Ravel ? Seize minutes environ d’une musique répétitive et lancinante qui une fois dans l’oreille n’en sort plus. C’est l’une des musiques les plus jouées dans le monde.

Et qui ne connaît pas l’adaptation en ballet qu’en a fait Maurice Béjart. Impossible de ne pas associer à la musique de Maurice Ravel à la chorégraphie interprétée par Jorge Donn en 1979. Lui sur un podium circulaire, entouré de danseurs formant un grand cercle, le tout filmé par Claude Lelouche pour le final de son film Les uns et les autres.

Cette chorégraphie, le Béjart Ballet Lausanne la proposera du 17 au 20 mars lors de sa venue au Cirque Royal de Bruxelles. Pour l’occasion, la compagnie basée en Suisse organise un casting pour recruter 25 figurants appelés à se produire sur scène avec la troupe. Il faut évidemment être disponible du 16 au 20 mars inclus, mais aussi être âgé entre 18 et 30 ans, faire au minimum 1m75, être sensible à l’univers de la danse contemporaine et à la chorégraphie, tout en étant intéressé par le travail de Béjart.

Détail qui a son importance : il ne faut pas avoir de tatouages apparents car les danseurs vont évoluer torse nu.

Pour postuler, il faut envoyer à l’adresse suivante un CV avec mention de votre taille et une photo de vous torse nu : castingbolerobruxelles@gmail.com.

La date limite des candidatures est fixée au 26 février. Les candidats présélectionnés seront invités à passer une audition.