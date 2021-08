La rentrée s’annonce remplie de changements sur la RTBF. Que ce soit en télévision ou en radio. Après 7 ans d’antenne, C’est presque sérieux va tirer sa révérence sur La Première, nous apprend-on de bonne source. Présentée par Walid, l’émission proposait quotidiennement une revue de l’actualité sur le ton de l’humour. Cette dernière était alimentée par les textes affûtés de nombreux chroniqueurs de talent tels que Christophe Bourdon, Corentin Candi, Frédéric du Bus ou encore Florence Mendez, pour ne citer qu’eux.

À la place, La Première planche sur “un nouveau jeu” qui, toujours présenté par Walid, allierait, selon nos informations, culture générale et “beaucoup de mauvaise foi”. Une création maison qui pourrait dépoussiérer et redynamiser les après-midi de la station de la RTBF et en particulier la case difficile du 16-17 heures sur laquelle le service public craignait que C’est presque sérieux fasse la saison de trop.

Pour rappel, C’est presque sérieux était arrivé en 2014 sur La Première pour remplacer On n’est pas rentré, émission d’humour produite et présentée par Olivier Monssens. Cette dernière avait fait son apparition sur La Première en 2011, suite au passage à la trappe du Jeu des dictionnaires.