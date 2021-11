Waly Dia est un des chroniqueurs de Par Jupiter ! présenté par les Belges Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek sur France Inter.

Je bosse avec l’ingérence belge", plaisante d’emblée Waly Dia, humoriste engagé de l’émission Par Jupiter ! de nos compatriotes Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek. "On parle des Russes ou des Chinois mais il y a plus de Blancs belges sur France Inter que de Noirs ou d’Arabes français. Parce qu’ils vont chercher des gens ailleurs avant nous !" (sourire)

Ce roi de la punchline, que l’on a notamment vu dans un clip de Soprano ("Fresh Prince"), aux Grosses Têtes ou au Festival des frères Taloche sera bientôt en spectacle en Belgique - le 10 décembre au W:halll de Bruxelles (tickets sur next-step.be) - avec Ensemble ou rien. Et il ne tarit pas d’éloges sur nos humoristes. "C’est super de bosser avec eux, poursuit celui qui a propulsé Quentin, un jeune humoriste handicapé qui fait aujourd’hui un carton dans l’Hexagone. "L’émission de Charline et Alex est un des rares voire le seul espace d’expression qui existe encore. Et qu’il faut protéger. Car mine de rien, ils se font aussi beaucoup attaquer."

Un humoriste ne peut plus rien dire aujourd’hui ?

