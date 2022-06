XY Media, premier média audiovisuel trans militant, et Lesbien raisonnable, média culturel lesbien, constituent les derniers exemples de levée de fonds réussies, illustrant les différentes facettes de communauté LGBTQI+ et de son offre médiatique.

A l'origine de XY Media, six fondatrices transféminines -Sasha Yaropolskaya, Venus Liuzzo, Sofia Versaveau, Charlotte Jourand, Anna Balsamo et Carol Sibony- qui entendent "promouvoir le discours transféministe dans l'espace médiatique" et donner la parole aux associations trans.

Lancé l'an dernier, à l'issue d'une campagne de financement ayant réuni plus de sept fois le montant initialement espéré, XY Media diffuse régulièrement sur les réseaux sociaux des vidéos de formes et durées variables. Un site, encore en construction, propose aussi des articles.

La ligne éditoriale est militante: "Nous informons et partageons les luttes politiques pour la libération des personnes trans, les luttes antiracistes, anticapitalistes, et plus généralement, les luttes pour la libération des populations marginalisées", déclare à l'AFP le média.

L'engouement est présent, en témoigne le succès de vidéos qui pour certaines dépassent plusieurs centaines de milliers de vues en cumulé. "En moyenne, nos vidéos cumulent entre 10.000 et 50.000 vues en comptant les extraits diffusés sur le populaire canal des +reels+ d'Instagram", précise le média.

Lesbien raisonnable, l'autoproclamé "Vanity Fair du Gouinistan"

Humour et engagement lesbien sont les ingrédients du succès des comptes Twitter et Instagram de Lesbien raisonnable, créés par Lauriane Nicole et suivis respectivement par 16.300 et 23.000 abonnés.

Cinq ans après avoir démarré avec une newsletter, la journaliste a voulu aller au-delà du cadre des réseaux sociaux, dont la modération l'interroge, en lançant une campagne de financement pour créer un media d'actualité en ligne doublé d'une plateforme de contenus, films et séries lesbiens.

Son idée ? Créer "un endroit pour que, par exemple, quand une jeune lesbienne se pose des questions et tape +films lesbiens+ (sur Internet), elle tombe non pas sur un site pornographique mais plutôt sur une plateforme créée par la communauté qui fasse plus sens", dit Lauriane Nicole à l'AFP.

Côté éditorial, le média qui se veut "engagé" comportera "des prises de positions qui ne seront pas centrées uniquement sur les lesbiennes", affirme-t-elle, soulignant sa solidarité avec les personnes trans "surtout vu la tempête médiatique transphobe qu'elles subissent".

Avant le lancement du site d'ici à la fin de l'année, un magazine -- "un numéro collector papier glacé reprenant les codes de la presse féminine classique" -- doit être publié au début de la rentrée. Tiré à 1.500 exemplaires, il sera distribué notamment aux personnes ayant contribué à l'opération de financement participatif qui a collecté près de 50.000 euros à date.