“cluster”, ”l'émission aurait contaminé…”, a ainsi déploré Laurent Ruquier sur le plateau de C8. Avant de rassurer la France:

"Ce qui nous est arrivé peut arriver n'importe où et à n'importe qui"



L'animateur de 58 ans, vacciné, s'est défendu en long et en large sur cette affaire. "Je fais de la télévision avec Les Enfants de la télé, avec On est en direct et Les Grosses têtes depuis un an, sans que jamais il n'y ait eu un seul cas contact sur mes plateaux télé ni à la radio", a-t-il souligné. "À France Télévisions, le producteur Philippe Thuillier fait tout ce qu'il faut pour que les conditions sanitaires et hygiéniques soient respectées. Ce qui nous est arrivé peut arriver n'importe où et à n'importe qui."

"On n'y est pour rien"

Quand à la présence d'Yves Calvi alors que ce dernier était peut-être déjà contaminé au moment du tournage, Laurent Ruquier a affirmé qu'il "ne savait pas qu'il était contaminé, il a été contaminé mercredi ou jeudi. Il y a un temps de délai entre le moment où on est contaminé et le moment où on le sait. On le sait parfois trop tard. Il est venu à cette émission sans le savoir, donc il n'y est pour rien le pauvre." Avant d'ajouter: "Et nous non plus, on n'y est pour rien. On n'a contaminé personne, c'est quelqu'un qui est arrivé contaminé sur le plateau." Avant de conclure en assurant que "tout le monde va très bien. La personne en question va très bien, c'est des symptômes minimes. Les autres matinaliers, c'est par sécurité ou par zèle que certaines stations leur ont demandé de faire leur journal depuis chez eux."

"Yves Calvi a déjà été vacciné, il a une forme très bénigne du Covid"

"Il n'y a rien de dramatique dans cette affaire" insiste-t-il. Quid des animateurs à la retraite, présents dans On est en direct : "Pour la plupart, ils sont septuagénaires voir octogénaires et donc doublement vaccinés, il n'y avait donc aucun risque pour eux."

C'est Philippe Thuillier, le producteur des 100 ans de la radio, qui a révélé le nom de l'invité positif. "C'est une journée monstrueuse. On a reçu un message d'Yves Calvi dimanche soir, a-t-il ainsi révélé à Télépro. Il nous a avertis directement. Yves m'a dit qu'il était déjà positif avant de venir sur le plateau, mais il ne le savait pas. J'ai contacté tous les invités. Dans les loges, tout le monde est masqué y compris les invités. Ils ont retiré leur masque pour une photo et le plateau. Ils ont pris les places du public car nous n'avions pas de public." Avant de conclure au magazine belge: "Yves a déjà été vacciné, il a une forme très bénigne du Covid."