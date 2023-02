Arrêter votre réflexion ici, toutefois, serait commettre une erreur de jugement vidéoludique aussi grossière que de préjuger qu’un adulte ne peut pas s’éclater sur Super Mario Bros.

Car même si son pitch de départ ne raflera pas la palme de l’originalité, The Last of Us a absolument tout le reste. Soyons donc très clairs : voici le plus beau, plus immersif et plus indispensable jeu vidéo de l’actuelle génération de consoles.

→ Où acheter le jeu vidéo The Last of Us ? Découvrez notre article !

À dire vrai, même s’il ne paraît que sur PS3, dont il exploite au maximum le moindre circuit pour faire vomir à la console des images d’une beauté époustouflante, le titre de Naughty Dog a de faux airs de Next-Gen. Sauf qu’il est autrement plus attractif que n’importe quelle exclu PS4-Xbox One.

Dans The Last of Us (TLOU), soit littéralement les derniers d’entre nous, le scénario repose sur deux paires d’épaules qu’a priori tout oppose : celles de Joel, quadra sombre, taiseux mais solide et déterminé, et celles d’Ellie, jeune adulte fougueuse et grande gueule aux faux airs d’Ellen Page (Juno, Inception, et très attendue dans Beyond : Two Souls, une autre exclu PS3 signée David Cage qu’on attend de pied ferme pour mi-octobre). Un duo décalé, mais oubliez de suite les vannes potaches que s’échangaient Nathan Drake et Sully dans la trilogie Uncharted, autre masterpiece de Naugthy Dog : ici, la gravité règne, et la maturité dramatique du titre irrigue chacun de ses moments clés.

Le cadre ? Une humanité dévastée, donc, où le Cordyceps, un virus-champignon transmis par les insectes, a presque totalement infecté la populace. Le virus, tenace, fait passer les infectés par plusieurs stades, plusieurs natures : les runners voient, courent et sont très rentre-dedans, bien que simplets et facilement exterminables. Mais ils évoluent en stalkers, puis en clickers. À ce stade, ils sont autrement plus coriaces, mais aveugles. En revanche, le moindre bruit les alertera. Cette variété dans le bestiaire a le génie d’être hautement complémentaire : runners et clickers sont vulnérables isolés, ensemble, en revanche, ils forment une horde homogène et difficile à contrer.

Ajoutez à cela une I.A. très valable, un arsenal jouissif et customisable (comme dans Tomb Raider, des matières premières sont à dénicher, pour faire évoluer armes et outils), et vous obtenez là un supra-efficace gameplay d’action. Où vous incarnez Joel, habile de ses poings comme de la gâchette, secondé par Ellie (loin d’être une potiche inutile) et l’un ou l’autre partenaire temporaire. La stratégie d’attaque doit être pensée si vous voulez survivre : les munitions sont rares (tant mieux !) et n’escomptez pas vous farcir un troupeau de clickers sans trousses santé ni cartouches en suffisance…

Mais c’est surtout sur le plan du scénario, ni téléphoné, ni désuet, ni trémolesque, que le titre se détache. Faisant la part belle à l’émotion, avec une bande-son fantastique, The Last of Us est peut-être ce que la PS3 a connu de plus immersif côté développement de son intrigue.

Ajoutez à cela la maîtrise technique totale de la PS3 de l’éditeur Naughty Dog (aucun temps de chargement, un sens du détail titanesque) et vous obtenez le titre testament de toute une génération de consoles.

À posséder, de toute urgence, à conserver, assurément. Une nouvelle grande licence est née.

A.Ca.

The Last of Us, exclusivement sur PS3 (Naughty Dog)