Nintendo dévoile enfin la date de sortie de la suite de Zelda sur Switch

Ne dites plus "Beath of The Wild 2" mais "Tears of The Kingdom".

Cette fois, ça y est. Les fans de Zelda ont enfin une date de sortie pour la suite de l'un des plus grands jeux vidéos de l'histoire. La firme nippone a indiqué ce mardi, au cours de son "Nintendo Direct" où elle a présenté ses prochaines sorties, que la suite de Zelda Breath of The Wild sortira le 12 mai 2023.

Un teaser a pour le coup été dévoilé et on y apprend que le titre a été baptisé "Tears of The Kingdom". Six ans après, Link va donc bientôt faire son grand retour.