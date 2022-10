FIFA 23 réalise le meilleur lancement de l'histoire de la franchise

Sorti il y a deux semaines à travers le monde, FIFA 23 réalise le plus gros lancement de la licence.

Dans un communiqué, EA Sports révèle qu'avec plus de 10,3 millions de jeux vidéos écoulés dès la première semaine de commercialisation, FIFA 23 a d'ores et déjà réalisé "la plus grosse période de lancement de l'histoire de la franchise". Ce qui consolide la position de leader d'Electronic Arts sur le marché du football dans l'industrie du jeu vidéo.



"La réponse de nos fans a été tout simplement incroyable, et nous sommes ravis que notre communauté joue avec ses joueurs et équipes préférés sur FIFA 23 en nombre record. Entre les Coupes du monde masculines et féminines, et les excitantes mises à jour à venir pour notre club de football féminin, nous commençons tout juste à offrir aux joueurs l'expérience la plus authentique et la plus immersive à ce jour", déclare Nick Wlodyka, vice-président senior d'EA Sports FC.

L'engouement particulier pour la Coupe du monde qui arrive d'ici un mois peut expliquer un tel succès. À noter que FIFA 23 marque le dernier jeu à porter le nom de "FIFA". En effet, en 2023 le jeu vidéo devrait désormais s'appeler EA Sport FC 2024.

Pour rappel, FIFA 23 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox et Xbox Series X.