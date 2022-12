Pour rappel, si le jeu sortira bien le 10 février prochain, ce ne sera alors que sur PS5, Xbox Series et PC. Les possesseurs de consoles Sony et Microsoft d’ancienne génération (les PS4 et Xbox One) devront patienter jusqu’au 4 avril 2023 pour mettre la main sur le jeu, que les détenteurs de Nintendo Switch, encore une fois boudés, ne découvriront qu’à l’été 2023 (le 25 juillet).

Si un retard de lancement, dans le monde du jeu vidéo, est toujours rageant quand un jeu est aussi attendu que celui-là, rappelons que si c’est pour faire gagner de la qualité au titre, c’est rarement une décision malheureuse sur le long terme…

De par son ambition et sa promesse de liberté dans un vaste open-world inspiré de la saga de J.K. Rowling, “Hogwarts Legacy” fait incontestablement partie du trio de sorties les plus événementielles de l’année à venir, avec The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et Final Fantasy XVI.