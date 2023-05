"Zelda – Tears of the Kingdom" : ce que le jeu phare de Nintendo vaut vraiment

Les attentes pour la suite de la saga – annoncé d’abord comme un “DLC” (ajout de contenu payant) pour Breath of the Wild et ensuite comme un jeu à part entière – étaient hautes. Et de nombreux déçus ont d’ailleurs fait du “review bombing” à la sortie de Tears of the Kingdom : c’est un phénomène dans le jeu vidéo, où les utilisateurs publient en masse des critiques biaisées et extrêmes (en général 0/20 ou 20/20). Dans le cas du dernier Zelda, c’était négatif : les déçus reprochaient la pluie de “critiques” des magazines et sites spécialisés, avec des 20/20 à gogo et des éloges sans compromis, alors que le jeu n’est toujours pas accessible aux personnes porteuses de handicap – ce qui était pourtant une promesse de Nintendo – mais surtout qu’il est techniquement “le même” que l’opus précédent Breath of the Wild, avec quelques modifications… le tout sur une console vieillissante et techniquement datée.

Une console techniquement dépassée mais…

La Nintendo Switch est sortie en 2017 – il y a 6 ans – et se basait sur un processeur Nvidia Tegra X1 lui-même sorti quelques années avant cela. Autant dire qu’en 2023, c’est – sur le plan technique – plus que dépassé. Ça a toujours été le problème de Nintendo, qui a des années de retard sur chacune de ses consoles. Sur la Switch ça n’est pas différent et ça se voit en jeu, sur Zelda : Tears of the Kingdom, avec quelques ralentissements ici et là, des “effets escaliers” (aliasing) sur des lignes censées être droites, un manque de détails dans les paysages distants, etc.

Mais… parce qu’il y a un "mais" – ce n’est pas pour autant la “honte” que décrient certains. Déjà parce que les designers de chez Nintendo savent manier leur art et que la direction artistique (le choix d’un dessin “cartoon”, des couleurs bien tapées, des ombres et lumières pour en mettre plein la vue) permet de faire oublier les textures baveuses. Ensuite, parce que le “moteur physique” (qui gère la “physique” du jeu, c’est-à-dire comment par exemple un objet tombe au sol, se comporte dans l’eau, dans l’air, etc.) est toujours aussi incroyable que sur Breath of the Wild. Enfin, parce que le gameplay (ce que le jeu permet de faire, comment on contrôle le personnage, etc.) est un mélange réussi entre ce qui a fait la gloire de Breath of the Wild (tout peut être escaladé, les combats sont fluides, la sensation de liberté totale), ce qui se fait de mieux ailleurs sur d’autres jeux (ce dont Nintendo n’a jamais caché s’inspirer : “on prend le meilleur de ce qui marche ailleurs”, disait un développeur à l’époque) et des nouveautés (fabrication d’objet et d’engins volants/roulants/flottants) bien à propos.

©AFP or licensors

L’expérience de jeu après une trentaine d’heures

Après avoir passé une trentaine d’heures sur Tears of the Kingdom, le jeu vaut-il les 60 € (minimum) demandés ? Oui, selon nous. Et voici pourquoi.

Dans Zelda : Tears of the Kingdom, on joue Link, le chevalier-servant de la princesse Zelda du royaume d’Hyrule. Alors qu’on était en expédition dans les sous-sols du château royal à la recherche de vestiges d’une civilisation antique (les Soneaux), on trouve une Larme brillante. Mais un mal ancestral est réveillé par la même occasion et commence à corrompre les souterrains. Le sol s’est fissuré, le château a commencé à s’élever dans les airs. Dans le tumulte, Link a été mortellement blessé et n’a pas réussi à sauver la princesse, tombée dans une crevasse avant de disparaître dans un éclat doré. Dehors, le monde a soudainement changé : des îles volantes sont apparues dans le ciel, des fissures se sont ouvertes donnant sur les abîmes remplis de corruption, les monstres en ont profité pour envahir le royaume d’Hyrule et les peuples souffrent. Chez les Zoras, les fontaines ont commencé à cracher de la boue. Chez les Piafs, la neige tombe sans relâche, ravageant les cultures. Dans le désert Gerudo, une tempête de sable s’est levée... et les Gorons se comportent bizarrement. Link – le joueur donc – se retrouve plongé dans un monde chamboulé et doit absolument retrouver Zelda.

Pour profiter du jeu au mieux, on ne peut que conseiller de commencer par Breath of the Wild. Il s’agit en effet de la même carte, avec les modifications du “cataclysme”, mais qui est agrandie : on a désormais accès à des profondeurs et à des îles volantes. On retrouve aussi plusieurs personnages emblématiques du premier jeu dans Tears of the Kingdom, qui aurait pu s’appeler “Breath of the Wild 2”. Ce n’est pas nécessairement négatif, à notre avis, mais ce n’est pas très dépaysant ou nouveau pour autant.

Ce qui l’est – nouveau – ce sont les capacités de Link, qui peut assembler à sa guise quasiment n’importe quel objet pour en faire des armes (du drôle et inutile jusqu’au puissant et dangereux). Cette même capacité permet aussi de créer des plateformes, des engins volants/roulants/flottants en tous genres, ou encore des abris, cachettes, ou tout ce que votre imagination peut penser ou presque. L’impression de liberté “bac à sable” est très réussie, et il ne serait pas étonnant que dans des années la communauté trouve encore de nouvelles façons d’exploiter ce que les développeurs de Nintendo ont mis en place. Un vrai tour de force qui est rafraîchissant.

guillement C'est fluide, c'est permissif, et c'est parfois difficile sans jamais être rebutant

Au niveau du gameplay, on retrouve les sensations de Breath of the Wild. C’est fluide, c’est permissif, et c’est parfois difficile sans jamais être rebutant. Les combats sont variés, les boss réservent quelques bonnes surprises, de nouveaux ennemis font leur apparition. Les donjons ont subi un lifting bienvenu et semblent plus variés que par le passé, et de nouvelles énigmes permettent de se casser les dents sur la logique et la physique implacable du jeu.

C’est au niveau de l’histoire que Tears of the Kingdom pêche le plus : c’est plutôt bateau comme début, la structure semble suivre le schéma de Breath of the Wild et même si les différentes cinématiques sont très bien écrites et addictives, on doute que l’histoire soit le point fort du jeu qui de toute façon mise tout sur la découverte du monde et les différentes façons de l’explorer. Il y a cependant une flopée de quêtes secondaires et de personnages drôles et attachants (ou au contraire que vous adorerez détester).

Pas exempt de points négatifs

Le jeu n’est pas exempt de points négatifs. On mentionnait évidemment la technique dépassée, mais on peut aussi souligner quelques faiblesses dans la traduction française (notamment au niveau de plusieurs énigmes… ce qui est embêtant), le fait qu’on se soit déjà retrouvé coincé dans un donjon (pas par l’énigme – physiquement coincé dans une pièce à devoir se téléporter ailleurs), et une difficulté artificielle à ramasser certains objets (des “ailes de chauve-souris électriques”, par exemple, où il a fallu crapahuter près de deux heures pour trouver quelques misérables chauves-souris qui n’ont même pas toutes donné des ailes après les avoir tuées).

Mais tout cela n’enlève pas le plaisir de retrouver un “nouveau” Zelda, de replonger en Hyrule, de redécouvrir une carte immense où il y a toujours quelque chose à faire. D’après le site How Long to Beat, il faut 80 heures pour finir l’histoire, mais vu comment on est parti, il nous en faudra probablement plusieurs centaines pour voir le bout du jeu… avant peut-être de le relancer depuis le début, comme ça avait été le cas il y a six ans avec Breath of the Wild.